«Все равно лажово выглядит». Илон Маск после призыва в твиттере удалил страницы Tesla и SpaceX в фейсбуке

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в фейсбуке после призыва в твиттере. Сейчас в США и других странах идет кампания #deletefacebook, связанная с утечкой данных 50 миллионов пользователей сети.

Увидев твит одного из создателей WhatsApp Брайана Экто с призывом удалить фейсбук, Маск ответил: «Что такое фейсбук?» Когда его прямо спросили, удалит ли он фейсбук компании SpaceX, Маск сказал, что не знал о его существовании, но готов удалить.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Тогда его спросили, будет ли удален аккаунт Tesla. Бизнесмен ответил: «Совершенно точно. Все равно лажово выглядит».

this should be deleted too right? pic.twitter.com/1llNaXS0CC — bryson (@Bryson_M) March 23, 2018

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

SpaceX social media person worrying about their job like pic.twitter.com/I0sGgHV2Rb — Ryan Mac (@RMac18) March 23, 2018

Через несколько минут аккаунты обеих компаний в фейсбуке исчезли.

Тогда репортер Buzzfeed Райан Мак потребовал от Маска удалить и аккаунты в инстаграме (Instagram принадлежит Facebook), но тот отказался. Он заявил, что «инстаграм, наверное, в порядке», пока остается независимым.

«Я не пользуюсь фейсбуком и никогда не пользовался, так что не думаю, что я какой-то мученик или моим компаниям что-то грозит», — написал Маск.

У каждой страницы было около 2,6 миллиона подписчиков, пишет The Verge. В пресс-службе Tesla на просьбу Mashable о комментарии сказали: «Я просто отошлю вас к твитам Илона».