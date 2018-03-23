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«Все равно лажово выглядит». Илон Маск после призыва в твиттере удалил страницы Tesla и SpaceX в фейсбуке

Meduza
18:10, 23 марта 2018

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в фейсбуке после призыва в твиттере. Сейчас в США и других странах идет кампания #deletefacebook, связанная с утечкой данных 50 миллионов пользователей сети.

Увидев твит одного из создателей WhatsApp Брайана Экто с призывом удалить фейсбук, Маск ответил: «Что такое фейсбук?» Когда его прямо спросили, удалит ли он фейсбук компании SpaceX, Маск сказал, что не знал о его существовании, но готов удалить.

Тогда его спросили, будет ли удален аккаунт Tesla. Бизнесмен ответил: «Совершенно точно. Все равно лажово выглядит».

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Через несколько минут аккаунты обеих компаний в фейсбуке исчезли.

Тогда репортер Buzzfeed Райан Мак потребовал от Маска удалить и аккаунты в инстаграме (Instagram принадлежит Facebook), но тот отказался. Он заявил, что «инстаграм, наверное, в порядке», пока остается независимым.

«Я не пользуюсь фейсбуком и никогда не пользовался, так что не думаю, что я какой-то мученик или моим компаниям что-то грозит», — написал Маск.

У каждой страницы было около 2,6 миллиона подписчиков, пишет The Verge. В пресс-службе Tesla на просьбу Mashable о комментарии сказали: «Я просто отошлю вас к твитам Илона».

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Фото в анонсе: Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

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