Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом.

Бизнесмен опубликовал лаконичный твит «Thud», позже пояснив, что это название его «новой межгалактической медиа-империи».

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2018

Представитель Маска подтвердил Variety, что тот не шутил и «Thud» действительно является названием компании, но отказался от дальнейших подробностей. Журналисты обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Маск строил планы о покупке сайта фейковых новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся «новым комедийным проектом».