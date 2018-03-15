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Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи»

Илон Маск
12:03, 15 марта 2018
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом.

Бизнесмен опубликовал лаконичный твит «Thud», позже пояснив, что это название его «новой межгалактической медиа-империи».

Представитель Маска подтвердил Variety, что тот не шутил и «Thud» действительно является названием компании, но отказался от дальнейших подробностей. Журналисты обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Маск строил планы о покупке сайта фейковых новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся «новым комедийным проектом».

Илон Маск является основателем частной космической компании SpaceX, производителя электрокаров Tesla, а также The Boring Company, которая занята строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 20 миллиардов долларов.

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