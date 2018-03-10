Илон Маск показал электробус для подземных тоннелей

Основатель Tesla и SpaceX Илона Маск показал концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Разработкой такой системы подземного общественного транспорта занимается компания Маска The Boring Company.

The Boring Company

Предполагается, что электробусы будут развивать скорость до 240 километров в час и автоматически переключаться между тоннелями, по которым они будут двигаться, и лифтами, поднимающими их на поверхность для посадки и высадки пассажиров. Для электробусов планируется построить около тысячи площадок с лифтами размером со стандартное парковочное место.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

Перевозка пассажиров и велосипедистов, подчеркнул Маск, будет приоритетной задачей для новой системы транспорта. The Boring Company, добавил он, по-прежнему планирует заниматься перевозкой автомобилей по тоннелям, но на первом месте будет перевозка пассажиров.