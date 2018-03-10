шапито

Илон Маск показал электробус для подземных тоннелей

Meduza
11:18, 10 марта 2018

Основатель Tesla и SpaceX Илона Маск показал концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Разработкой такой системы подземного общественного транспорта занимается компания Маска The Boring Company.

The Boring Company

Предполагается, что электробусы будут развивать скорость до 240 километров в час и автоматически переключаться между тоннелями, по которым они будут двигаться, и лифтами, поднимающими их на поверхность для посадки и высадки пассажиров. Для электробусов планируется построить около тысячи площадок с лифтами размером со стандартное парковочное место.

Перевозка пассажиров и велосипедистов, подчеркнул Маск, будет приоритетной задачей для новой системы транспорта. The Boring Company, добавил он, по-прежнему планирует заниматься перевозкой автомобилей по тоннелям, но на первом месте будет перевозка пассажиров.

О планах построить под Лос-Анджелесом систему тоннелей, по которым первоначально предполагалось перевозить автомобили, Илон Маск объявил в конце 2016 года. В августе 2017 года власти Лос-Анджелеса дали разрешение на строительство тестового тоннеля длиной больше трех километров. Фрагмент тоннеля со стоящим в нем автомобилем Tesla Маск уже показал публике.

Маск строит тоннели под Лос-Анджелесом

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Как живет первый президент СССР. Михаил Горбачев — о Ельцине, Путине и предложениях застрелиться
38 минут
Сборник

Наши партнерские материалы