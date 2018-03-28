МЧС завершило поисковую операцию в торговом центре в Кемерово
05:14, 28 марта 2018
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Поисковая операция в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, завершена, объявил начальник главного управления МЧС по региону Александр Мамонтов.
Глава кемеровского управления МЧС также сообщил, что по состоянию на утро 28 марта опознаны 27 погибших, четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу. Всего, по данным МЧС, погибшими числятся 64 человека.
27 марта власти Кемерово опубликовали список погибших и числящихся пропавшими без вести при пожаре в «Зимней вишне». В этом списке было 63 имени. Опознаны на тот момент были 25 погибших.
Причины пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, пока не установлены.
27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг, участники которого, в частности, обвинили власти в том, что они скрывают истинное число погибших. Власти эти обвинения категорически отрицают.
28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим в Кемерово, среди которых много детей.
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