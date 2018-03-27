Мэрия Москвы устроит официальную акцию памяти погибших в Кемерово вместо стихийной

Мэрия Москвы проведет официальную акцию памяти погибших при пожаре в Кемерово. Она начнется в 17:00 на Манежной площади. Об этом «Медузе» сообщила руководитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

«Могу сказать, что сегодня акция будет на Манежной площади в 17 часов, мэр уже объявил об этом. Насчет Пушкинской ничего не могу сказать — пока не знаю», — сказала Романова. Она пояснила, что мэр Сергей Собянин объявил об акции на заседании правительства Москвы.

Романова предложила «посмотреть новость на сайте мэра». Но ни на официальном сайте правительства Москвы, ни на персональном сайте мэра о запланированной акции на момент публикации новости «Медузы» ничего не говорилось.

На Пушкинской площади планируется стихийная акция, начало которой запланировано на 19:00. Группа в фейсбуке в поддержку этой акции была создана вечером 26 марта.

Как сообщает агентство «Москва», Собянин 27 марта поручил организовать на Манежной площади «место для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово». О массовой акции памяти в сообщении ничего не говорилось.