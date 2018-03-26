В министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вызвали российских послов

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров вызваны 26 марта в министерства иностранных дел этих стран. Об этом ТАСС сообщили дипломатические источники.

Причины вызова не называются. Они будут озвучены после посещения дипломатами иностранных министерств.

Российский посол также был вызван в МИД Польши. В Варшаве и Таллине объявили, что послам будет объявлено об ответных мерах на попытку отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.