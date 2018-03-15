«Это первое применение такого оружия в Европе после войны». Трамп, Меркель, Макрон и Мэй потребовали от России объяснений о «Новичке»
Лидеры Великобритании, США, Франции и Германии потребовали от России полностью рассекретить для Организации по запрещению химического оружия программу разработки нервно-паралитических веществ класса «Новичок».
В совместном заявлении Тереза Мэй, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель назвали «отвратительной» попытку покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, за которой, вероятно, стоит Россия.
Политики охарактеризовали отравление Скрипалей как атаку на суверенитет Великобритании и нарушение международного права. Также лидеры четырех стран призвали Россию выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности как члена Совбеза ООН.
«Использование этого военного реагента, разработанного Россией, стало первым случаем применения нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.