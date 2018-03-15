Используйте 100% своего смартфона!Игра «Медузы» и Honor

«Это первое применение такого оружия в Европе после войны». Трамп, Меркель, Макрон и Мэй потребовали от России объяснений о «Новичке»

Associated Press
13:34, 15 марта 2018
Надежный источник

Лидеры Великобритании, США, Франции и Германии потребовали от России полностью рассекретить для Организации по запрещению химического оружия программу разработки нервно-паралитических веществ класса «Новичок».

В совместном заявлении Тереза Мэй, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель назвали «отвратительной» попытку покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, за которой, вероятно, стоит Россия.

Политики охарактеризовали отравление Скрипалей как атаку на суверенитет Великобритании и нарушение международного права. Также лидеры четырех стран призвали Россию выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности как члена Совбеза ООН.

«Использование этого военного реагента, разработанного Россией, стало первым случаем применения нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Associated Press
Бывший разведчик Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и выданный Великобритании, был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в британском Солсбери 4 марта. Россияне до сих пор находятся в коме.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Мэй заподозрила в покушении Россию и дала ей сутки на разъяснение.
Москва отвергла ультиматум и обвинения Лондона, после чего британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов из страны. Россия пообещала принять ответные меры.

Российско-британский конфликт из-за дела Скрипаля

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как быть с выборами? Голосовать или нет?
45 минут
Сборник

Наши партнерские материалы