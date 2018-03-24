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Bloomberg: вслед за Великобританией российских дипломатов вышлют и США

Bloomberg
15:53, 24 марта 2018
Требует подтверждения

Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. О каком количестве дипломатов идет речь, не уточняется.

По данным источников, о новой высылке может быть объявлено в понедельник, 26 марта. При этом Трамп может и отложить новые санкции в отношении российских дипломатов, так как хочет быть уверен, что аналогичные шаги предпримут европейские страны.

Необходимость высылки дипломатов в администрации президента США объясняют поддержкой Великобритании, которая приняла похожие меры в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Соединенные Штаты поддерживают Великобританию и порицают возмутительные действия России. Президент размышляет о том, как сделать Россию ответственной за ее действия, но пока никаких официальных объявлений нет», — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Рей Ша сказал Bloomberg (англ.яз.)

Bloomberg
Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в середине марта, после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным Times, об аналогичных мерах готовы объявить 20 европейских стран. Евросоюз 23 марта отозвал своего посла из России.
В ответ на высылку дипломатов Россия объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, остановке деятельности Британского совета в России. Кроме того, Россия также выслала 23 британских дипломатов.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Оба в тяжелом состоянии находятся в больнице. Великобритания считает, что к покушению на бывшего шпиона причастна Россия; МИД РФ это опровергает.
Последний раз США высылали российских дипломатов в конце 2016 года. Поводом для этого стали подозрения во вмешательстве России в американские выборы.

Ухудшение отношений между Россией и Великобританией

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