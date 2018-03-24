Bloomberg: вслед за Великобританией российских дипломатов вышлют и США
Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. О каком количестве дипломатов идет речь, не уточняется.
По данным источников, о новой высылке может быть объявлено в понедельник, 26 марта. При этом Трамп может и отложить новые санкции в отношении российских дипломатов, так как хочет быть уверен, что аналогичные шаги предпримут европейские страны.
Необходимость высылки дипломатов в администрации президента США объясняют поддержкой Великобритании, которая приняла похожие меры в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Соединенные Штаты поддерживают Великобританию и порицают возмутительные действия России. Президент размышляет о том, как сделать Россию ответственной за ее действия, но пока никаких официальных объявлений нет», — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Рей Ша сказал Bloomberg (англ.яз.)