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Володин заявил о травле членов думской комиссии по этике

Интерфакс
14:25, 23 марта 2018
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что членов парламентской комиссии по этике начали травить после того, как они поддержали обвиняемого в домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Володин подчеркнул, что решение комиссии не выходило за рамки ее полномочий. Он добавил, что его самого призывают лишить Слуцкого должности и мандата. «То есть мне предлагается самому себя наделить полномочиями, которые сейчас в компетенции коллегиальных структур и тем самым выйти из правового поля? „Добрый“ совет», — сказал Володин.

Володин также сказал, что ситуация со Слуцким — не единичный случай, поскольку подобные обвинения прозвучали и в адрес других депутатов Госдумы — режиссера Станислава Говорухина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Если так будет продолжаться, дойдет до любого, в том числе до тех, кто сегодня инициирует эти процессы», — заявил он.

«Оказывать давление на депутатов, более того — навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, — это значит выходить из правового поля», — заявил Володин.

Интерфакс
Комиссия Госдумы по этике заявила 21 марта, что не имеет претензий к поведению депутата Леонида Слуцкого, которого открыто обвинили в домогательствах три журналистки —Екатерина Котрикадзе (RTVi), Дарья Жук («Дождь») и Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»). Слуцкий отверг обвинения.
В знак протеста против решения комиссии по этике ряд российских изданий объявили, что прекращают или ограничивают свою работу с Госдумой (или лично со Слуцким). В ответ аппарат Госдумы лишил аккредитации 48 журналистов четырех СМИ.
Депутаты Госдумы поддержали Слуцкого. В частности, парламентарий от «Единой России» Фатих Сибагатуллин назвал работающих в парламенте журналистов «слугами» и посоветовал им «приличнее одеваться, разные части тела не показывать». «Единая Россия» заявила, что мнение Сибагатуллинна не отражает позицию партии.

Домогательства в Госдуме

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