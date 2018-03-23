Володин заявил о травле членов думской комиссии по этике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что членов парламентской комиссии по этике начали травить после того, как они поддержали обвиняемого в домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Володин подчеркнул, что решение комиссии не выходило за рамки ее полномочий. Он добавил, что его самого призывают лишить Слуцкого должности и мандата. «То есть мне предлагается самому себя наделить полномочиями, которые сейчас в компетенции коллегиальных структур и тем самым выйти из правового поля? „Добрый“ совет», — сказал Володин.

Володин также сказал, что ситуация со Слуцким — не единичный случай, поскольку подобные обвинения прозвучали и в адрес других депутатов Госдумы — режиссера Станислава Говорухина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Если так будет продолжаться, дойдет до любого, в том числе до тех, кто сегодня инициирует эти процессы», — заявил он.