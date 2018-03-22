Журналист «Настоящего времени» призвал мужчин рассказать о домогательствах со стороны чиновников и депутатов

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев опубликовал в фейсбуке пост о пережитых домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. Давлетгильдеев также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны депутатов и чиновников.

Как рассказывает Давлетгильдеев, помощники Жириновского пытались отвезти его в «корпоративную сауну ЛДПР» после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Репортаж Давлетгильдеева с конкурса вышел в издании «Газета.ру» в 2006 году. Сам Жириновский, отмечает Давлетгильдеев, во время короткого интервью «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

Журналист подчеркивает, что тогда он еще не совершил каминг-аут и не был открытым геем, и стеснялся этой ситуации, а также старался скрыть собственную гомосексуальность.