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Журналист «Настоящего времени» призвал мужчин рассказать о домогательствах со стороны чиновников и депутатов

Ренат Давлетгильдеев
15:29, 22 марта 2018
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Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев опубликовал в фейсбуке пост о пережитых домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. Давлетгильдеев также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны депутатов и чиновников.

Как рассказывает Давлетгильдеев, помощники Жириновского пытались отвезти его в «корпоративную сауну ЛДПР» после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Репортаж Давлетгильдеева с конкурса вышел в издании «Газета.ру» в 2006 году. Сам Жириновский, отмечает Давлетгильдеев, во время короткого интервью «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

Журналист подчеркивает, что тогда он еще не совершил каминг-аут и не был открытым геем, и стеснялся этой ситуации, а также старался скрыть собственную гомосексуальность.

Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот.

Ренат Давлетгильдеев
21 марта комиссия Госдумы РФ по этике не нашла никаких нарушений в поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.
После решения комиссии издания РБК, «Дождь», «Коммерсант», «Новая газета», «Ведомости» и многие другие объявили, что в той или иной степени прекращают сотрудничество с Госдумой или со Слуцким.

Дело Слуцкого

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