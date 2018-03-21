«С этими материалами идите в другое место» Комиссия Госдумы по этике не в курсе, позволены ли депутату сексуальные домогательства

Комиссия Госдумы по этике 21 марта рассмотрела обвинения в домогательствах, выдвинутые журналистками против депутата Леонида Слуцкого, и пришла к выводу, что он не допустил никакого «нарушения поведенческих норм». Комиссия обратила внимание на то, что обвинения прозвучали перед выборами президента России, и назвала действия журналисток целенаправленными и спланированными. На вопрос, можно ли депутату домогаться журналисток, глава комиссии Отари Аршба ответил: «Я не в курсе, я не присутствовал».