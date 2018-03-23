Откройте Доминикану!Партнерская игра

RTVi сообщил, что главу Волоколамского района отправили в отставку. Он это не подтвердил

RTVi
12:11, 23 марта 2018
Требует подтверждения
Обновление. Гаврилов не подтвердил РБК информацию о своей отставке.

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку, сообщает канал RTVi со ссылкой на источники в администрации города.

Ранее со ссылкой на источник в правительстве Подмосковья отставку Гаврилова анонсировало издание «Новые известия».

В Волоколамске с начала марта проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово»; жители жалуются на постоянный резкий запах со свалки. В Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора.
21-22 марта более 130 детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью. В администрации города их недомогание связали с выбросом газа на полигоне, но предварительные результаты анализов, по данным Минздрава Подмосковья, не выявили примесей токсинов в крови детей.
У больницы Волоколамска 21 марта прошел стихийный митинг. Когда туда приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, их встретили криками «Убийцы!» и «В отставку!»; Гаврилов попал в потасовку, Воробьева забросали снежками.
После инцидента жителям Волоколамского района выписали 30 путевок в оздоровительные лагеря и санатории, а на полигоне установили аэрозольные пушки для устранения неприятного запаха. Губернатор пообещал, что вскоре свалка будет закрыта и законсервирована.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Не взрывай!» В Екатеринбурге прошла акция в защиту телебашни, которую скоро снесут

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы