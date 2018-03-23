RTVi сообщил, что главу Волоколамского района отправили в отставку. Он это не подтвердил

Ранее со ссылкой на источник в правительстве Подмосковья отставку Гаврилова анонсировало издание «Новые известия».

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку, сообщает канал RTVi со ссылкой на источники в администрации города.

В Волоколамске с начала марта проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово»; жители жалуются на постоянный резкий запах со свалки. В Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора.

21-22 марта более 130 детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью. В администрации города их недомогание связали с выбросом газа на полигоне, но предварительные результаты анализов, по данным Минздрава Подмосковья, не выявили примесей токсинов в крови детей.

У больницы Волоколамска 21 марта прошел стихийный митинг. Когда туда приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, их встретили криками «Убийцы!» и «В отставку!»; Гаврилов попал в потасовку, Воробьева забросали снежками.