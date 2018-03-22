В Волоколамске за день 68 детей обратились за медицинской помощью 

Накануне к врачам обратились 77 детей. Взятые у них анализы крови не выявили следов вредных газов, заявил чиновник.

По его словам, никто не был госпитализирован.

В Волоколамске 22 марта по меньшей мере 68 детей детей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Об этом заявил замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

По его словам, чаще всего при этом врачи фиксировали проявления аллергической реакции: экземы, дерматиты и крапивницы. Также было 12-13 случаев острых респираторных заболеваний.

Жители Волоколамского района несколько месяцев добиваются закрытия мусорного полигона «Ядрово» из-за сильного запаха. Они провели несколько крупных акций протеста; губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение за три месяца избавиться от вони.

21 марта после очередного выброса газа на полигоне несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, часть из них была госпитализирована. У больницы начался стихийный митинг; когда туда приехали губернатор и глава района, их встретили криками «Убийцы!» и «В отставку!»; глава района попал в потасовку.