«Коммерсант» отказался работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Издательский дом «Коммерсант» заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.

Редакция «Коммерсанта» «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», сказано в заявлении.

«Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — считают в редакции.