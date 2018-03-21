«Коммерсант» отказался работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике
Издательский дом «Коммерсант» заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.
Редакция «Коммерсанта» «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», сказано в заявлении.
«Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — считают в редакции.
Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов.