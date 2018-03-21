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«Коммерсант» отказался работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Коммерсант
19:09, 21 марта 2018
Надежный источник

Издательский дом «Коммерсант» заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая 21 марта рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.

Редакция «Коммерсанта» «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», сказано в заявлении.

«Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — считают в редакции.

Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов.

Коммерсант
Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике. «Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров», — заявили в руководстве редакции.
21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».

Комиссия по этике и Слуцкий

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