Комиссия Госдумы по этике не нашла «нарушения поведенческих норм» депутатом Слуцким

Комиссия Госдумы по этике не имеет претензий к поведению депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в домогательствах. Об этом после заседания комиссии сообщил ее глава Отари Аршба.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — сказал Аршба. По его словам, действия журналисток, выступивших с обвинениями, имели целенаправленный и спланированный характер.

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов», — заявил Аршба.