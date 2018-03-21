Комиссия Госдумы по этике не нашла «нарушения поведенческих норм» депутатом Слуцким
Комиссия Госдумы по этике не имеет претензий к поведению депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в домогательствах. Об этом после заседания комиссии сообщил ее глава Отари Аршба.
«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — сказал Аршба. По его словам, действия журналисток, выступивших с обвинениями, имели целенаправленный и спланированный характер.
«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов», — заявил Аршба.
С обвинениями против Леонида Слуцкого публично выступили Екатерина Котрикадзе (RTVI), Дарья Жук («Дождь») и Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»). Жук и Рустамова принимали участие в заседании комиссии Госдумы по этике.
«Русская служба Би-би-си» ранее опубликовала расшифровку записи разговора Рустамовой и Слуцкого. Эта запись подтверждает слова журналистки о домогательствах депутата.
Слуцкий отвергает выдвинутые против него обвинения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эти обвинения, предложил журналисткам сменить работу, если они считают работу в парламенте опасной.