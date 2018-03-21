«Комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств». РБК отказался работать в Госдуме

Медиахолдинг РБК отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике по жалобам журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Об этом сообщила пресс-служба РБК.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.