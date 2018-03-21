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«Комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств». РБК отказался работать в Госдуме

РБК
17:09, 21 марта 2018
Надежный источник

Медиахолдинг РБК отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике по жалобам журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Об этом сообщила пресс-служба РБК.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова. 

Отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться на РБК в интересах аудитории медиахолдинга.

РБК
21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».
В комиссии отметили, что «заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов»

Домогательства в Госдуме

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