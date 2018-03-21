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Депутат Слуцкий опоздал на заседание комиссии по этике. Она рассматривает жалобы журналисток на его домогательства

РИА Новости
13:14, 21 марта 2018
Надежный источник

Депутат Леонид Слуцкий на 45 минут опоздал на заседание комиссии Госдумы по этике, которая рассматривает выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Слуцкий зашел в кабинет, где проходит заседание, после того, как из него вышли журналистки, заявившие ранее о домогательствах.

РИА Новости
Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки: ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. У Рустамовой сохранилась аудиозапись разговора с депутатом, подтверждающая его домогательства.
Слуцкий отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их провокацией. Его поддержали другие депутаты Госдумы, включая спикера Вячеслава Володин. Он предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в Госдуме опасно.

Домогательства в Госдуме

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