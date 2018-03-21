Депутат Слуцкий опоздал на заседание комиссии по этике. Она рассматривает жалобы журналисток на его домогательства

Депутат Леонид Слуцкий на 45 минут опоздал на заседание комиссии Госдумы по этике, которая рассматривает выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Слуцкий зашел в кабинет, где проходит заседание, после того, как из него вышли журналистки, заявившие ранее о домогательствах.

Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки: ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. У Рустамовой сохранилась аудиозапись разговора с депутатом, подтверждающая его домогательства.

Слуцкий отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их провокацией. Его поддержали другие депутаты Госдумы, включая спикера Вячеслава Володин. Он предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в Госдуме опасно.