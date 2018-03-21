Британский посол отказался идти в МИД России на встречу по делу Скрипалей

Интерфакс
08:42, 21 марта 2018
Надежный источник

Посол Великобритании в России Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в российском МИДе по поводу отравления в Солсбери. Об этом накануне встречи, намеченной на 21 марта, заявили в посольстве.

«Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — добавили в диппредставительстве.

Ранее МИД России пригласил всех послов зарубежных стран для разъяснения российской позиции по инциденту в Солсбери. На встрече также будут эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

4 марта в британском Солсбери были госпитализированы с признаками отравления нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал местный полицейский.
По версии британских следователей, к отравлению могут быть причастны российские спецслужбы, так как против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество «Новичок». В связи с этим Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.
Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета.

Отравление Скрипалей

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