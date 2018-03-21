Британский посол отказался идти в МИД России на встречу по делу Скрипалей

Посол Великобритании в России Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в российском МИДе по поводу отравления в Солсбери. Об этом накануне встречи, намеченной на 21 марта, заявили в посольстве.

«Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — добавили в диппредставительстве.

Ранее МИД России пригласил всех послов зарубежных стран для разъяснения российской позиции по инциденту в Солсбери. На встрече также будут эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.