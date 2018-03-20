новости
23 российских дипломата и их семьи покинули посольство в Лондоне
23 российских дипломата, о высылке которых объявила Великобритания, 20 марта покинули посольство в Лондоне вместе с членами семей. Дипломатов и их родственников на трех автобусах отвезли в аэропорт, откуда они вылетят в Россию. В посольстве РФ автобусы провожали сотрудники, оставшиеся работать в Великобритании. Накануне отъезда в посольстве РФ был дан особый прием для покидающих страну дипломатов. О высылке дипломатов Великобритания объявила 14 марта, обвинив Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия обвинения отрицает. Она пообещала выслать британских дипломатов в качестве ответной меры.