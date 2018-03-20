Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Такое решение, пояснил глава надзорного ведомства Виктор Басаргин, было принято после внеплановой проверки компании «Саратовские авиалинии».

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков, причина которого пока не объявлена.

После крушения Ан-148 «Саратовские авиалинии» приостанавливали эксплуатацию этих самолетов. 16 февраля авиакомпания объявила, что полеты Ан-148 возобновлены с усиленными экипажами . Внеплановая техническая проверка, говорилось в сообщении, никаких нарушений не выявила.

По состоянию на начало 2018 года, в России в эксплуатации находились около 30 самолетов Ан-148, в том числе 12 у Минобороны и два у МЧС. Из гражданских авиакомпаний, помимо «Саратовских авиалиний», Ан-148 есть в парке у «Ангары» и специального летного отряда «Россия».