«Саратовские авиалинии» возобновили полеты Ан-148 с усиленными экипажами

Полеты по текущему расписанию с 16 февраля выполняют усиленные экипажи, в состав которых входит пилот-инструктор.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновила эксплуатацию Ан-148 после внеочередных технических проверок, проведенных в связи с крушением самолета данного типа в Подмосковье.

11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Домодедово разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — вероятнее всего, из-за обледенения датчиков. Согласно данным речевого самописца, пилоты «ругались», пытаясь «решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле», после чего Ан-148 врезался в землю.

В настоящее время в парке «Саратовских авиалиний» пять АН-148-100. Самолеты этого типа разработаны и выпущены конструкторским бюро им. Антонова.