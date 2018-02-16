«Саратовские авиалинии» возобновили полеты Ан-148 с усиленными экипажами

Саратовские авиалинии
05:36, 16 февраля 2018
Надежный источник

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновила эксплуатацию Ан-148 после внеочередных технических проверок, проведенных в связи с крушением самолета данного типа в Подмосковье.

Полеты по текущему расписанию с 16 февраля выполняют усиленные экипажи, в состав которых входит пилот-инструктор.

Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Саратовские авиалинии
11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Домодедово разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — вероятнее всего, из-за обледенения датчиков. Согласно данным речевого самописца, пилоты «ругались», пытаясь «решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле», после чего Ан-148 врезался в землю.
В настоящее время в парке «Саратовских авиалиний» пять АН-148-100. Самолеты этого типа разработаны и выпущены конструкторским бюро им. Антонова.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме