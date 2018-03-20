Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона. Это начало процедуры блокировки

Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». Это произошло, потому что в декабре 2017 года суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.