Верховный суд отказался отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах

Медиазона
09:13, 20 марта 2018
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Судья коллегии Верховного суда по административным делам Алла Назарова отклонила иск Telegram к ФСБ по поводу отмены приказа ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей.

В ходе заседания адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram, заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. В ответ представитель ФСБ напомнила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки».

Ахметгалиев также напомнил, что приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. В ведомстве ответили, что в силу приказ вступил только через месяц, значит нарушения не было.

Telegram будет обжаловать решение суда.

Начинаются прения, первым выступает адвокат «Агоры» Ахметгалиев: «Просил бы обратить внимание суда, что речь идет не об абстрактном контроле, речь идет о конкретном деле. Информация для декодирования никоим образом не может быть отнесена к информации широкого доступа, по своей сути это — информация ограниченного доступа. Это как пароль на телефоне, который дает доступ ко всей переписке пользователя».

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В декабре 2017 года Telegram был оштрафован за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Теперь мессенджеру может грозить блокировка на территории России.
Такие полномочия ФСБ получила, благодаря серии законов, которые называют «пакетом Яровой» — по имени одного из авторов, депутата Ирины Яровой. Эти законы также обязывают провайдеров и сотовых операторов хранить данные пользователей.

Telegram против российских властей

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