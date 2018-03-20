«Олег Навальный должен быть немедленно освобожден». От Верховного суда потребовали исполнить решение ЕСПЧ

Алексей Навальный обратился в Верховный суд с требованием немедленно начать процедуру исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в рамках которой его брат Олег должен быть отпущен на свободу.

17 октября, напомнил Навальный, Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше», по которому были вынесены приговоры ему и его брату Олегу, было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд.

«В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, то есть отменить приговор», — указал Навальный. Обе стороны оспорили решение ЕСПЧ, однако 5 марта оно все же вступило в силу.

С момента вступления решения ЕСПЧ в законную силу, подчеркивает Навальный, его брат должен быть немедленно освобожден. «Начиная с 5 марта это уже и юридически настоящее „незаконное лишение свободы“», — сообщил он.