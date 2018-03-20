Компания братьев Вайнштейнов объявила о банкротстве. Инвесторы отказались ее покупать

Variety
06:59, 20 марта 2018
Надежный источник

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, объявила себя банкротом. Соответствующее заявление, сообщает Variety, подано в суд в штате Делавэр.

В рамках процедуры банкротства, говорится в опубликованном заявлении, рассматривается возможность продажи Weinstein Co. компании Lantern Capital. Сделка, если она состоится, будет проходить под контролем суда по банкротствам.

Источники издания оценивают сумму предполагаемой сделки в 300 — 450 миллионов долларов.

Во время переговоров с группой инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит, которые завершились неудачей, рассматривалась возможность продажи Weinstein Co. за полмиллиарда долларов, напоминает Variety.

Компания также сообщила, что в рамках ведущихся переговоров с прокурором штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом освобождает своих сотрудников от обязательств по соглашениям о неразглашении. «Никто больше не должен бояться говорить или считать, что его вынуждают молчать», — говорится в заявлении компании (англ.яз.).

Variety
О том, что компания Weinstein Co. выставлена на продажу стало известно осенью 2017 года вскоре после того, как в американских СМИ были опубликованы расследования о домогательствах Харви Вайнштейна к десяткам женщин, работающих в киноиндустрии.
Переговоры о покупке Weinstein Co. вела группа инвесторов, которую возглавляла бывший руководитель управления по делам малого бизнеса администрации президента США Мария Контрерас-Свит.
В феврале прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал иск против братьев Вайнштейн и Weinstein Co. из-за предполагаемых нарушений прав человека и трудового законодательства в компании. Иск блокировал сделку по продаже компании. Однако инвесторы и руководство Weinstein Co. смогли договориться с прокурором о сделке по продаже компании.
В начале марта было объявлено, что сделка сорвалась. По данным источников американских СМИ, инвесторы отказались от покупки компании после того, как выяснилось, что ее задолженность на несколько десятков миллионов больше, чем предполагалось.

Дело Харви Вайнштейна

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы