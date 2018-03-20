Компания братьев Вайнштейнов объявила о банкротстве. Инвесторы отказались ее покупать
Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, объявила себя банкротом. Соответствующее заявление, сообщает Variety, подано в суд в штате Делавэр.
В рамках процедуры банкротства, говорится в опубликованном заявлении, рассматривается возможность продажи Weinstein Co. компании Lantern Capital. Сделка, если она состоится, будет проходить под контролем суда по банкротствам.
Источники издания оценивают сумму предполагаемой сделки в 300 — 450 миллионов долларов.
Во время переговоров с группой инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит, которые завершились неудачей, рассматривалась возможность продажи Weinstein Co. за полмиллиарда долларов, напоминает Variety.
Компания также сообщила, что в рамках ведущихся переговоров с прокурором штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом освобождает своих сотрудников от обязательств по соглашениям о неразглашении. «Никто больше не должен бояться говорить или считать, что его вынуждают молчать», — говорится в заявлении компании (англ.яз.).