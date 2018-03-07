Инвесторы отказались от покупки компании братьев Вайнштейнов

Группа инвесторов, ведущая переговоры о покупке продюсерской компании Weinstein Co., основанной братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, отказалась от сделки.

По данным источников AP и The Los Angeles Times, такое решение было принято после того, как аудиторская проверка, проводившаяся перед покупкой, выявила задолженность компании на сумму более 50 миллионов долларов, о которой не было известно ранее.

Возглавляющая группу инвесторов Мария Контрерас-Свит распространила заявление, в котором обосновала отказ от покупки Weinstein Co. «неутешительной информацией о перспективах этой сделки», не став уточнять другие подробности.

Ранее Weinstein Co. заявляла, что будет вынуждена начать процедуру банкротства, если не удастся договориться с инвесторами.