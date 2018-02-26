Компания братьев Вайнштейнов оказалась на грани банкротства

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, в ближайшее время подаст заявление о банкротстве, пишет Variety.

Об этом Weinstein Co. 25 февраля уведомила группу инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Берклом, которые вели переговоры о покупке компании.

Для того, чтобы избежать банкротства, пишет Variety, компании братьев Вайнштейн было необходимо получить средства на операционную деятельность, однако договориться об условии их предоставления с инвесторами не удалось.

«Следует признать, что ваш план покупки компании был иллюзией, и лишь способствовал тому, чтобы компания продолжила двигаться к уничтожению», — говорится в письме, направленном Weinstein Co. инвесторам, с которыми велись переговоры.

Единственный выход, который остается у компании в данной ситуации, подчеркнули в Weinstein Co., — это процедура банкротства.