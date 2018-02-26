Компания братьев Вайнштейнов оказалась на грани банкротства
Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, в ближайшее время подаст заявление о банкротстве, пишет Variety.
Об этом Weinstein Co. 25 февраля уведомила группу инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Берклом, которые вели переговоры о покупке компании.
Для того, чтобы избежать банкротства, пишет Variety, компании братьев Вайнштейн было необходимо получить средства на операционную деятельность, однако договориться об условии их предоставления с инвесторами не удалось.
«Следует признать, что ваш план покупки компании был иллюзией, и лишь способствовал тому, чтобы компания продолжила двигаться к уничтожению», — говорится в письме, направленном Weinstein Co. инвесторам, с которыми велись переговоры.
Единственный выход, который остается у компании в данной ситуации, подчеркнули в Weinstein Co., — это процедура банкротства.
«Несмотря на ваши предыдущие заявления, невозможно не сделать вывод о том, что у вас нет намерения подписывать соглашение — тем более закрывать его — и нет желания сохранять активы и рабочие места», — говорится в письме (англ.яз.).