Компания братьев Вайнштейнов оказалась на грани банкротства

Variety
07:22, 26 февраля 2018
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Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, в ближайшее время подаст заявление о банкротстве, пишет Variety.

Об этом Weinstein Co. 25 февраля уведомила группу инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Берклом, которые вели переговоры о покупке компании.

Для того, чтобы избежать банкротства, пишет Variety, компании братьев Вайнштейн было необходимо получить средства на операционную деятельность, однако договориться об условии их предоставления с инвесторами не удалось.

«Следует признать, что ваш план покупки компании был иллюзией, и лишь способствовал тому, чтобы компания продолжила двигаться к уничтожению», — говорится в письме, направленном Weinstein Co. инвесторам, с которыми велись переговоры.

Единственный выход, который остается у компании в данной ситуации, подчеркнули в Weinstein Co., — это процедура банкротства.

«Несмотря на ваши предыдущие заявления, невозможно не сделать вывод о том, что у вас нет намерения подписывать соглашение — тем более закрывать его — и нет желания сохранять активы и рабочие места», — говорится в письме (англ.яз.).

Variety
В октябре 2017 года были опубликованы журналистские расследования о систематических домогательствах со стороны Харви Вайнштейна к актрисам и другим работающим в киноиндустрии женщинам. Вайнштейна публично обвинили в домогательствах несколько десятков женщин.
Спустя несколько дней после публикации расследований Харви Вайнштейн был уволен из Weinstein Co., а вскоре было объявлено, что компания ведет переговоры о продаже.
Интерес к Weinstein Co. проявила группа инвесторов, которую возглавили бывшая глава управления по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит и миллиардер Рон Беркл. Сделка оценивалась в полмиллиарда долларов (из них 225 миллионов — долг Weinstein Co.). 
11 февраля прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал иск против братьев Вайнштейн и Weinstein Co. из-за предполагаемых нарушений прав человека и трудового законодательства в компании. Иск блокировал сделку по продаже компании. Инвесторы и представители Weinstein Co. в середине февраля провели встречу со Шнайдерманом, по итогам которой было объявлено, что продажа компании все же может состояться.

Дело Харви Вайнштейна

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