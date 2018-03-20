Чешский МИД вызвал российского посла из-за утверждений, что Чехия могла быть источником яда в Солсбери

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского из-за утверждений российской стороны, что Чехия могла быть источником яда «Новичок» при отравлении в Солбсери.

О том, что Чехия могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, говорила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала в качестве возможного источника яда и несколько других стран, в том числе Великобританию, Словакию и Швецию. Шведский МИД вызвал российского посла в связи с этими заявлениями.

Великобритания утверждает, что Скрипалей отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР, и что за покушением стоит Россия. В России говорят, что никогда не работали над химическим оружием с таким названием, и что его придумали на Западе, куда в 1990-е уехали российские ученые. В то же время некоторые специалисты открыто рассказывают СМИ о работе над «Новичком» в СССР.

Сергей Скрипаль — бывший сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку. Он был осужден в России за госизмену и в 2010 выдан Великобритании. Он и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Случившееся стало поводом для дипломатического кризиса; Великобритания и Россия, в частности, выслали 23 дипломатов с каждой стороны.