Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за утверждений Марии Захаровой, что шведы работали над «Новичком»

МИД Швеции 20 марта вызовет посла России Виктора Татаринцева из-за утверждений представителя российского МИДа Марии Захаровой, что в этой стране велась работа над ядом «Новичок».

«Посол России будет вызван в МИД из-за российских обвинений в том, что Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении в Солсбери», — заявила представитель ведомства агентству Reuters.

Мария Захарова сделала это заявление 17 марта в эфире «России-24».

«Наиболее вероятным источника происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. <…> [Это] Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. По поводу США надо тоже ставить вопрос», — сказала она. В ходе эфира она также заявила, что это подтверждается многочисленными открытыми источниками.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем назвала это утверждение «неприемлемым и безосновательным». Власти Чехии и Словакии заявили, что эти страны не занимаются созданием химического оружия.