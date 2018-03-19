Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за утверждений Марии Захаровой, что шведы работали над «Новичком»

Reuters
15:12, 19 марта 2018
Надежный источник

МИД Швеции 20 марта вызовет посла России Виктора Татаринцева из-за утверждений представителя российского МИДа Марии Захаровой, что в этой стране велась работа над ядом «Новичок».

«Посол России будет вызван в МИД из-за российских обвинений в том, что Швеция могла быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении в Солсбери», — заявила представитель ведомства агентству Reuters.

Мария Захарова сделала это заявление 17 марта в эфире «России-24».

«Наиболее вероятным источника происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. <…> [Это] Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. По поводу США надо тоже ставить вопрос», — сказала она. В ходе эфира она также заявила, что это подтверждается многочисленными открытыми источниками.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем назвала это утверждение «неприемлемым и безосновательным». Власти Чехии и Словакии заявили, что эти страны не занимаются созданием химического оружия.

Нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», по утверждению властей Великобритании, были отравлены в английском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Они находятся в коме.
Россия отрицает, что когда-либо работала над химическим оружием под таким названием. Российские дипломаты утверждают, что разработки велись на Западе с участием уехавших из страны советских и российских ученых.
Покушение на Скрипалей вызвало кризис в российско-британских отношениях. Лондон, возложив ответственность на Россию, выслал 23 российских дипломатов и заморозил контакты на высшем уровне; Москва объявила о симметричной высылке британских дипломатов, закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета.

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