Cambridge Analytica отстранила от работы главу компании

Cambridge Analytica
20:16, 20 марта 2018
Надежный источник

Совет директоров Cambridge Analytica отстранила от работы гендиректора компании Александра Никса.

Никс отстранен на время независимого расследования, связанного с публикациями о компании в СМИ. Cambridge Analytica намерена обнародовать результаты расследования.

«По мнению совета, тайно записанные телеканалом Channel 4 заявления мистера Никса и другие утверждения о компании не отражают ценностей и деятельности фирмы, и его отстранение отражает серьезность, с которой мы воспринимаем эти нарушения», — заявили в компании (англ. яз.).

Cambridge Analytica
20 марта Channel 4 опубликовал третью часть расследования о Cambridge Analytica. В нем показаны кадры, на которых Александр Никс говорит потенциальному клиенту, что компания сделала для штаба Дональда Трампа «всю кампанию в интернете и на телевидении» и что на данных компании «строилась вся стратегия».
Накануне телеканал показал кадры, на которых Никс допускает использование провокаций для победы на выборах.
В середине марта в мировых СМИ вышло несколько расследований о деятельности Cambridge Analytica, которая работала на кампании Дональда Трампа. Как оказалось, компания незаконно получила данные о 50 миллионах пользователей фейсбука для создания эффективной политической рекламы. Кроме того, она занималась политической рекламой в нарушение законов США, поскольку в ее штате было много иностранных граждан.

Скандал вокруг Cambridge Analytica

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