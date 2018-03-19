Главу Cambridge Analytica засняли говорящим о дискредитации политиков с помощью взяток. Эта компания работала на Трампа

Channel 4 News
20:20, 19 марта 2018
Надежный источник

Британский телеканал Channel 4 News опубликовал кадры, на которых руководители компании Cambridge Analytica обсуждают с потенциальным клиентом дискредитацию политиков с помощью провокаций.

Для расследования репортер телеканала выдавал себя за клиента, якобы хотевшего нанять Cambridge Analytica для помощи кандидату на выборах на Шри-Ланке. Он вел скрытую съемку встреч с главой компании Александром Никсом и другими высокопоставленными сотрудниками.

На одной из встреч Никс заявил, что компания может подкупить конкурирующего кандидата и затем опубликовать видео разговора с ним. Он также сказал, что домой к конкуренту можно отправить девушек (как следует из разговора, для его соблазнения) — к примеру, девушек с Украины, с которыми это «отлично сработает».

Никс также рассказал, что компания привыкла работать в других странах тайно, в том числе через другие фирмы; сотрудники могут выдавать себя за студентов или туристов. Cambridge Analytica также сотрудничает с бывшими сотрудниками спецслужб, которые занимаются сбором разведданных.

Cambridge Analytica пыталась помешать трансляции репортажа Channel 4 News, сообщала газета Financial Times. Официальный представитель Cambridge Analytica заявил, что в компании отрицают использование в работе взяток и провокаций.

Cambridge Analytica Uncovered: Secret filming reveals election tricks (англ. яз.)
Channel 4 News
В середине марта стало известно, что Cambridge Analytica для создания эффективной политической рекламы собрала данные о 50 миллионах пользователей фейсбука без их разрешения. После этого Facebook запретил Cambridge Analytica работать в соцсети.
Также выяснилось, что Cambridge Analytica нарушала законы США, работая с кампанией Дональда Трампа, поскольку в кампании работало много иностранцев, британцев и канадцев.

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