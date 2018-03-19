Главу Cambridge Analytica засняли говорящим о дискредитации политиков с помощью взяток. Эта компания работала на Трампа

Британский телеканал Channel 4 News опубликовал кадры, на которых руководители компании обсуждают с потенциальным клиентом дискредитацию политиков с помощью провокаций.

Для расследования репортер телеканала выдавал себя за клиента, якобы хотевшего нанять Cambridge Analytica для помощи кандидату на выборах на Шри-Ланке. Он вел скрытую съемку встреч с главой компании Александром Никсом и другими высокопоставленными сотрудниками.

На одной из встреч Никс заявил, что компания может подкупить конкурирующего кандидата и затем опубликовать видео разговора с ним. Он также сказал, что домой к конкуренту можно отправить девушек (как следует из разговора, для его соблазнения) — к примеру, девушек с Украины, с которыми это «отлично сработает».

Никс также рассказал, что компания привыкла работать в других странах тайно, в том числе через другие фирмы; сотрудники могут выдавать себя за студентов или туристов. Cambridge Analytica также сотрудничает с бывшими сотрудниками спецслужб, которые занимаются сбором разведданных.

Cambridge Analytica пыталась помешать трансляции репортажа Channel 4 News, сообщала газета Financial Times. Официальный представитель Cambridge Analytica заявил, что в компании отрицают использование в работе взяток и провокаций.