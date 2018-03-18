ABC News: Сергея Скрипаля могли отравить через систему вентиляции его автомобиля

ABC
17:32, 18 марта 2018
Требует подтверждения

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, возможно, через систему вентиляции его автомобиля BMW. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванные источники.

По словам источников, отравляющее вещество было в виде порошка.

Источники также сообщили, что под воздействие отравляющего вещества, по предварительным данным, попали не менее 38 человек.

«Это вещество времен холодной войны — что-то такое, чего, как они утверждали, у них никогда не было», — сказал высокопоставленный источник в разведке, говоря о России (англ. яз.).

ABC
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском Солсбери. Газета The Telegraph сообщила со ссылкой на британские спецслужбы, что это вещество было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже Юлии Скрипаль.
Власти Великобритании возложили ответственность за покушение на Россию. Британское правительство объявило, что из страны будут высланы 23 российских дипломата.
Россия отвергает выдвинутые против нее обвинения и жалуется на то, что британцы не предоставили доступа к материалам расследования. В качестве ответной меры России объявила о высылке 23 британских дипломатов, а также о прекращении работы Британского совета и консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Отравление в Солсбери

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