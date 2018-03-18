ABC News: Сергея Скрипаля могли отравить через систему вентиляции его автомобиля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, возможно, через систему вентиляции его автомобиля BMW. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванные источники.

По словам источников, отравляющее вещество было в виде порошка.

Источники также сообщили, что под воздействие отравляющего вещества, по предварительным данным, попали не менее 38 человек.