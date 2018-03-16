The Telegraph: «Новичок» попал в Великобританию в багаже Юлии Скрипаль

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Солсбери отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы.

По словам источников издания, следователи изучают версию о том, что преступники пропитали ядом «предмет одежды, косметики или подарок» в багаже Юлии Скрипаль, пробравшись к ней в квартиру в Москве накануне ее вылета в Великобританию.

В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек. 46 человек обратились в больницу.