Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге
Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Об этом сообщил МИД РФ.
Также в России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса» деятельность Британского совета , а также работа консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Решения были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери». Британскому послу Лори Бристоу, вызванному 17 марта в МИД, была передана соответствующая нота.
Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высшем уровне в ответ на покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Власти Британии заявили, что считают Россию ответственной за покушение.