Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Об этом сообщил МИД РФ.

Также в России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса» деятельность , а также работа консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Решения были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери». Британскому послу Лори Бристоу, вызванному 17 марта в МИД, была передана соответствующая нота.