Вышли последнего дипломата. Снова! Померяйтесь силами с британским МИДом: игра «Медузы»

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. На следующий день Россия пообещала выслать британских дипломатов, но скольких — пока не сказала. Полгода назад похожий обмен высылками произошел с США — и тогда «Медуза» предлагала читателям обыграть американское министерство иностранных дел. Попробуйте сделать это снова, только с британцами.

Как играть: Высылайте одного, двух или трех британских дипломатов — и ждите ответного шага. Ваша цель — стать последним в этой цепочке.