«Возможно, сделал комплимент красивой девушке». Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Слуцкого

Я бы посмотрел, что бы стало с Леонидом Слуцким, если бы он сделал подобный комплимент чеченской девушке, в особенности кому то из ваших знакомых.

В комментариях к твиту пользователи предложили представить , что Слуцкий сделает комплимент дочери или сестре Кадырова.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в сексуальных домогательствах. Кадыров назвал обвинения бредом и предположил, что Слуцкий «сделал комплимент красивой девушке».

С обвинениями против Леонида Слуцкого публично выступили Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си», Екатерина Котрикадзе с телеканала RTVI и Дарья Жук с «Дождя». У Рустамовой сохранилась аудиозапись разговора с депутатом, которая доказывает, что он домогался ее.

Слуцкий заявил, что выдвинутые обвинения носят заказной характер. Другие депутаты Госдумы поддержали его. Спикер Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в парламенте опасно.

Леонид Слуцкий награжден орденом Ахмата Кадырова — высшей наградой в Чечне. В 2000-х годах он регулярно ездил в служебные командировки в республику.