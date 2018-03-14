«Возможно, сделал комплимент красивой девушке». Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Слуцкого

Рамзан Кадыров
11:43, 14 марта 2018
Надежный источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в сексуальных домогательствах. Кадыров назвал обвинения бредом и предположил, что Слуцкий «сделал комплимент красивой девушке».

В комментариях к твиту пользователи предложили представить, что Слуцкий сделает комплимент дочери или сестре Кадырова.

С обвинениями против Леонида Слуцкого публично выступили Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си», Екатерина Котрикадзе с телеканала RTVI и Дарья Жук с «Дождя». У Рустамовой сохранилась аудиозапись разговора с депутатом, которая доказывает, что он домогался ее.
Слуцкий заявил, что выдвинутые обвинения носят заказной характер. Другие депутаты Госдумы поддержали его. Спикер Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в парламенте опасно.
Леонид Слуцкий награжден орденом Ахмата Кадырова — высшей наградой в Чечне. В 2000-х годах он регулярно ездил в служебные командировки в республику.

Домогательства в Госдуме

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