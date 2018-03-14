«Возможно, сделал комплимент красивой девушке». Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Слуцкого
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в сексуальных домогательствах. Кадыров назвал обвинения бредом и предположил, что Слуцкий «сделал комплимент красивой девушке».
Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом.— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) March 14, 2018
В комментариях к твиту пользователи предложили представить, что Слуцкий сделает комплимент дочери или сестре Кадырова.
Я бы посмотрел, что бы стало с Леонидом Слуцким, если бы он сделал подобный комплимент чеченской девушке, в особенности кому то из ваших знакомых.— Александр Карпухин (@AAAronov) March 14, 2018