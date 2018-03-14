Великобритания вышлет 23 российских дипломата
Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.
Речь идет о людях, которые, по данным Великобритании, работают на российскую разведку. «С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.
Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Правительство отзывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию; на чемпионат мира по футболу в РФ не приедут члены правительства и королевской семьи.
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4 марта в английском Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в РФ за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании. Вместе с ним была отравлена его дочь Юлия. Они оба находятся в коме.
По утверждению британских властей, против Скрипалей был использовано химическое оружие «Новичок», разработанное в СССР. 12 марта Великобритания потребовала от России в течение суток объяснить появление вещества на британской территории.
Власти РФ отвергли подозрения в причастности к преступлению и отказались отвечать на ультиматум, потребовав предоставить официальную информацию о деле.