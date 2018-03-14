Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля. Российским дипломатам угрожает высылка

BBC News
11:56, 14 марта 2018
Надежный источник

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

Sky News предполагает, что посол России Александр Яковенко выслан не будет. Тем самым британцы хотят сохранить возможность для диалога с Россией.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Тереза Мэй 12 марта заявила, что к покушению на Скрипаля, вероятно, причастна Россия, и потребовала объяснений.
МИД РФ заявил о непричастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ, отказался выполнять требования Лондона и пожаловался на то, что России не предоставили материалы дела.
Тереза Мэй обещала, что если Россия не предоставит объяснений, 14 марта британское правительство объявит об ответных мерах.

Отравление Сергея Скрипаля

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