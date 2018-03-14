МИД Великобритании предупредил об угрозе роста антибританских настроений в России

Подданным Великобритании, путешествующим в Россию, стоит опасаться возможных антибританских выступлений и нападений в ближайшие недели в связи с ухудшением отношений между странами. Об этом говорится в памятке министерства иностранных дел Великобритании для путешественников.

Памятка обновлена 14 марта. В ней говорится, что британцам в России стоит оставаться начеку и воздерживаться от участия в массовых акциях и демонстрациях, а также не обсуждать политические вопросы.

В посольстве Великобритании в России отмечают, что пока не заметили никаких трудностей или опасностей, которые могут грозить британским путешественникам, но они не исключены.