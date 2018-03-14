МИД Великобритании предупредил об угрозе роста антибританских настроений в России
Подданным Великобритании, путешествующим в Россию, стоит опасаться возможных антибританских выступлений и нападений в ближайшие недели в связи с ухудшением отношений между странами. Об этом говорится в памятке министерства иностранных дел Великобритании для путешественников.
Памятка обновлена 14 марта. В ней говорится, что британцам в России стоит оставаться начеку и воздерживаться от участия в массовых акциях и демонстрациях, а также не обсуждать политические вопросы.
В посольстве Великобритании в России отмечают, что пока не заметили никаких трудностей или опасностей, которые могут грозить британским путешественникам, но они не исключены.
14 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы на территории Великобритании. По словам Мэй, после отказа российских властей дать объяснения в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери у Лондона не остается других версий.
Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и отмене визита официальной делегации на чемпионат мира по футболу в России.