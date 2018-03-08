Директора Музея изящных искусств Гента отстранили из-за выставки «русского авангарда», вызвавшей сомнения у экспертов

Автономный совет Гента по искусству и дизайну 7 марта отстранил от работы директора Музея изящных искусств Катрин де Зегер из-за разбирательства об аутентичности работ, которые приписываются русским авангардистам и были выставлены в музее.

Как сообщает VRT, окончательное решение о том, останется ли де Зегер директором музея, будет принято по итогам независимой проверки того, как готовилась выставка.

Некоторые члены совета высказались за увольнение де Зегер.