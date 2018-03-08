Директора Музея изящных искусств Гента отстранили из-за выставки «русского авангарда», вызвавшей сомнения у экспертов
Автономный совет Гента по искусству и дизайну 7 марта отстранил от работы директора Музея изящных искусств Катрин де Зегер из-за разбирательства об аутентичности работ, которые приписываются русским авангардистам и были выставлены в музее.
Как сообщает VRT, окончательное решение о том, останется ли де Зегер директором музея, будет принято по итогам независимой проверки того, как готовилась выставка.
Некоторые члены совета высказались за увольнение де Зегер.
В начале марта с открытым письмом Катрин де Зегер выступили руководители нескольких фламандских музеев. Они заявили, что подготовка экспозиции велась не на должном уровне и в результате действий директора пострадала репутация фламандских музеев.
Катрин де Зегер отвергла обвинения в свой адрес. Она заявила, в частности, что в работе над экспозицией ее поддержали известные искусствоведы и историки искусства Магдалена Дабровски и Ноэми Смолик, однако сами они это опровергли.
Музей изящных искусств Гента в 2017 году выставил 24 работы из коллекции Игоря Топоровского, которые приписываются русским авангардистам, в том числе Казимиру Малевичу и Василию Кандинскому.
В январе ряд искусствоведов подвергли сомнению подлинность работ. В итоге музей убрал картины из залов; была назначена экспертиза, однако комиссия так и не смогла начать работу, поскольку владелец картин и музей выдвинули дополнительные условия.
Владелец картин Игорь Топоровский настаивает на их подлинности.