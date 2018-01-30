Гентский музей убрал из экспозиции картины «русских авангардистов», вызвавшие сомнения у искусствоведов

Meduza
14:08, 30 января 2018

Музей изящных искусств в Генте (Бельгия) решил убрать из экспозиции 24 картины, приписываемые русским авангардистам, из-за сомнений в их подлинности со стороны искусствоведов. О решении было объявлено 29 января.

Работы будут переданы для исследования экспертной комиссии.

24 работы из частной коллекции Игоря Топоровского, приписываемые русским авангардистам, были выставлены в Музее изящных искусств в Генте с осени 2017 года. 15 января несколько известных европейских искусствоведов в открытом письме подвергли сомнению подлинность работ.
Картины приписываются таким художникам, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова. При этом, по словам экспертов, у работ «нет выставочной истории, они никогда не были упомянуты в серьезных научных публикациях, нельзя проследить историю их покупок».
После публикации музей и власти Бельгии пообещали созвать комиссию, но отказались убирать выставку.

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