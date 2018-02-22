Гентский музей отказался от «русского авангарда» из коллекции Топоровского. Эксперты не смогли проверить их подлинность

VRT NWS
17:13, 22 февраля 2018
Надежный источник

Музей изящных искусств в бельгийском городе Гент отказался выставлять 24 картины из частной коллекции Игоря Топоровского, приписываемые русским авангардистам. Об этом сообщает бельгийское издание VRT NWS.

Такое решение было принято после того, как 19 февраля собранная для оценки подлинности работ экспертная комиссия так и не смогла начать работу. Инициировавший экспертизу министр культуры Фландрии (бельгийский регион, где находится Гент) Свен Гац объяснил это тем, что в последний момент адвокаты владельца картин выдвинули ряд дополнительных условий, которые сделали работу экспертов невозможной.

Городской совет Гента заявил, что музей вернет картины передавшему их в аренду Фонду Дилегема, основанному Топоровским. Глава фонда Эрве Дойен в свою очередь пообещал, что организация сама проведет экспертизу коллекции.

«Мы решили разорвать договор аренды с Фондом Дилегема, поскольку работы уже изъяты из экспозиции, а оценка их подлинности больше не проводится», — заявили в музее изящных искусств Гента.

VRT NWS
Коллекция Игоря Топоровского была выставлена в Музее изящных искусств в Генте с осени 2017 года. В ней были представлены 24 ранее неизвестные работы художников русского авангарда, в том числе Казимира Малевича и Василия Кандинского. Музей получил картины в долгосрочную аренду от Фонда Дилегема, основанного российским коллекционером Игорем Топоровским.
В январе 2018 года 11 европейских искусствоведов, кураторов и арт-дилеров в открытом письме подвергли сомнению подлинность экспонатов. Они заявили, что у работ из коллекции Топоровского «нет выставочной истории, они никогда не были упомянуты в серьезных научных публикациях, нельзя проследить историю их покупок».
После критики в адрес картин Топоровского гентский музей решил убрать их из экспозиции и передать для исследования экспертной комиссии.

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