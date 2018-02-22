Гентский музей отказался от «русского авангарда» из коллекции Топоровского. Эксперты не смогли проверить их подлинность

Музей изящных искусств в бельгийском городе Гент отказался выставлять 24 картины из частной коллекции Игоря Топоровского, приписываемые русским авангардистам. Об этом сообщает бельгийское издание VRT NWS.

Такое решение было принято после того, как 19 февраля собранная для оценки подлинности работ экспертная комиссия так и не смогла начать работу. Инициировавший экспертизу министр культуры Фландрии (бельгийский регион, где находится Гент) Свен Гац объяснил это тем, что в последний момент адвокаты владельца картин выдвинули ряд дополнительных условий, которые сделали работу экспертов невозможной.

Городской совет Гента заявил, что музей вернет картины передавшему их в аренду Фонду Дилегема, основанному Топоровским. Глава фонда Эрве Дойен в свою очередь пообещал, что организация сама проведет экспертизу коллекции.