Журналистки пожаловались в прокуратуру на домогательства депутата Слуцкого
Журналистки, обвиняющие депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, подали жалобы в прокуратуру. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщил глава парламентской комиссии по этике Отари Аршба. Имен журналисток, которые обратились в прокуратуру, он не назвал.
Аршба также сообщил, что комиссия по этике получила жалобы на домогательства Слуцкого и собирается рассмотреть их после 19 марта, когда депутаты «вернутся с региональной недели и согласуют свои графики».
О домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого открыто рассказали ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.
«Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий называет Рустамову «зайчуткой» и предлагает ей стать его любовницей. После публикации Рустамова заявила, что опасается за свою безопасность.
Слуцкий отверг выдвинутые против него обвинения. Другие депутаты Госдумы выступили в его защиту. Спикер Вячеслав Володин, вначале заявивший, что «озвученные ситуации не могут не волновать», позднее предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в парламенте опасно.