Журналистки пожаловались в прокуратуру на домогательства депутата Слуцкого

Журналистки, обвиняющие депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, подали жалобы в прокуратуру. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщил глава парламентской комиссии по этике Отари Аршба. Имен журналисток, которые обратились в прокуратуру, он не назвал.

Аршба также сообщил, что комиссия по этике получила жалобы на домогательства Слуцкого и собирается рассмотреть их после 19 марта, когда депутаты «вернутся с региональной недели и согласуют свои графики».