Росавиация не подтвердила подлинность расшифровки разговоров пилотов разбившегося Ан-148

ТАСС
18:46, 6 марта 2018
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Опубликованная в СМИ расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 не является подлинной, заявил представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — сказал он.

Текст расшифровки 6 марта опубликовали несколько СМИ, в том числе РБК. Издание сообщило, что в распоряжении редакции попала «запись переговоров», а ее подлинность подтвердили несколько источников.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, добавил он.

ТАСС
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков. Причина, по которой не работал обогрев, пока не установлена. Расшифровка речевого самописца «подтвердила информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором», заявили в МАК.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

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