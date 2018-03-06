Росавиация не подтвердила подлинность расшифровки разговоров пилотов разбившегося Ан-148

Опубликованная в СМИ расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 не является подлинной, заявил представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — сказал он.

Текст расшифровки 6 марта опубликовали несколько СМИ, в том числе РБК. Издание сообщило, что в распоряжении редакции попала «запись переговоров», а ее подлинность подтвердили несколько источников.