Опубликован фрагмент записи разговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148

В распоряжении РБК оказалась расшифровка записи разговоров пилотов самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в феврале в Подмосковье. Аналогичную запись публикует и сайт телеканала «78».

КВС (Командир воздушного судна): Вверх! В-о-от.

ВП (Второй пилот): Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз.

<…>

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

<…>

Полностью расшифровка, содержащая нецензурную брань, опубликована на РБК и «78».

Подлинность расшифровки подтвердил РБК источник в Росавиации, а также — источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Официально представители этих ведомств от комментариев воздержались.