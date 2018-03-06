Опубликован фрагмент записи разговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148

РБК
10:34, 6 марта 2018
Требует подтверждения

В распоряжении РБК оказалась расшифровка записи разговоров пилотов самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в феврале в Подмосковье. Аналогичную запись публикует и сайт телеканала «78».

КВС (Командир воздушного судна): Вверх! В-о-от.

ВП (Второй пилот): Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз.

<…>

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

<…>

Полностью расшифровка, содержащая нецензурную брань, опубликована на РБК и «78».

Подлинность расшифровки подтвердил РБК источник в Росавиации, а также — источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Официально представители этих ведомств от комментариев воздержались.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Данные параметрического самописца, объявил МАК, ведущий расследование авиакатастрофы, показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков. Причина, по которой не работал обогрев, пока не установлена.
МАК сообщал, что речевой самописец также расшифрован, и его данные «подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором», но не уточнял подробности переговоров.

Крушение Ан-128 в Подмосковье

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