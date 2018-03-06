Опубликован фрагмент записи разговоров пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148
В распоряжении РБК оказалась расшифровка записи разговоров пилотов самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в феврале в Подмосковье. Аналогичную запись публикует и сайт телеканала «78».
КВС (Командир воздушного судна): Вверх! В-о-от.
ВП (Второй пилот): Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни…
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот — вниз.
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АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп … 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
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Полностью расшифровка, содержащая нецензурную брань, опубликована на РБК и «78».
Подлинность расшифровки подтвердил РБК источник в Росавиации, а также — источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Официально представители этих ведомств от комментариев воздержались.