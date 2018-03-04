Из-за снегопада москвичей попросили отказаться от поездок на автомобилях. Метро перешло на усиленный режим работы
Департамент транспорта Москвы попросил столичных водителей 4 марта отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада, сообщает «Интерфакс».
Автомобилистов попросили воспользоваться общественным транспортом. Он готов к работе в условиях непогоды, заверили в пресс-службе департамента. В частности, московское метро перешло на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба подземки.
Тех водителей, которые сядут за руль 4 марта, Департамент транспорта просит строго соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
В ночь на 4 марта в Москве начался сильный снегопад; по прогнозам синоптиков, он продлится весь день и прекратится к утру 5 марта. Ожидается, что за это время в столице выпадет около 14 сантиметров снега — более 40% месячной нормы.
Еще один сильный снегопад в Москве произошел в начале февраля. Месячная норма снега была превышена в 1,25 раза, высота сугробов достигла 55 см. Из-за непогоды погиб один человек, еще пять пострадали. В Москве упало более двух тысяч деревьев, в аэропортах города за два с половиной дня задержали и отменили более 800 рейсов.