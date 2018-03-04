Из-за снегопада москвичей попросили отказаться от поездок на автомобилях. Метро перешло на усиленный режим работы

Департамент транспорта Москвы попросил столичных водителей 4 марта отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада, сообщает «Интерфакс».

Автомобилистов попросили воспользоваться общественным транспортом. Он готов к работе в условиях непогоды, заверили в пресс-службе департамента. В частности, московское метро перешло на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба подземки.

Тех водителей, которые сядут за руль 4 марта, Департамент транспорта просит строго соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не мешать снегоуборочной технике.