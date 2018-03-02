Минобороны получило более 60 тысяч предложений о названиях нового оружия

Минобороны менее чем за сутки получило 63 тысячи предложений о том, как назвать новое оружие, которое представил 1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Каждый час, сообщило Минобороны, через специальный раздел по выбору названия оружия, приходят около трех тысяч вариантов.

Предложения присылают как жители России, так и других стран. От живущих за пределами РФ поступило около трети всех вариантов, сообщили РБК в оборонном ведомстве.

Минобороны обещает составить перечень наиболее популярных вариантов и провести голосование уже по этому списку.

Пока никаких примеров того, как посетители сайта предлагают назвать новое оружие, Минобороны не привело.