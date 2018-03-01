«У нас есть ракеты, которыми мы будем сбивать Теслы»: реакции соцсетей на послание Путина
Президент России Владимир Путин посвятил ядерному оружию значительную часть своего ежегодного послания Федеральному собранию: он рассказал, в частности, что в России разрабатывают и испытывают новую баллистическую ракету, крылатую ракету с ядерным двигателем, подводный беспилотник и боевые лазеры.
Вот краткий пересказ послания:
Путин показал ракету, которая всех убьет— Павел Смоляк (@smolyak) March 1, 2018
Путин показал вторую ракету, которая убьет ваще всех— Павел Смоляк (@smolyak) March 1, 2018
Когда Путин рассказывал про ракеты, многие вспомнили Илона Маска: его компания SpaceX в феврале запустила ракету Falcon Heavy с красной Tesla на борту.
Путин показал новую боевую ракету России. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/B1pM2KYPZB— TJ (@tjournal) March 1, 2018
Два космоса pic.twitter.com/HEdxpDvanU— andre (@gorianov) March 1, 2018
В общем у нас есть ракеты которыми мы можем сбивать их теслы.— didme (@didme) March 1, 2018
Что ты теперь скажешь, Илон Маск? pic.twitter.com/MUWRM4uQZc— Двач (@ru2ch) March 1, 2018
Некоторым зрителям послание Путина напомнило о «Звездных войнах» — там тоже были боевые лазеры.
Короче, стратегическая задача России на ближайшие 6 лет - построить Звезду Смерти.— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018
Для тех, кому лень читать, итоги послания Путина Федеральному собранию в одной картинке pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf— Лентач (@oldLentach) March 1, 2018
Вот так совсем хорошо. pic.twitter.com/HEkwkY7Hfo— Тот самый Мартин (@martin_camera) March 1, 2018
Мультфильмы, которые показывал Путин, не отличались хорошей графикой — их сравнивали со старыми компьютерными играми.
Теперь показывают мультик про систему "Кинжал". Такой, помню, в первой версии игры Red Alert был pic.twitter.com/yMqa4X71mx— Alexey Navalny (@navalny) March 1, 2018
New nuclear weapons demo or late 1990s video game? 🧐 pic.twitter.com/F5ZfIO9dfL— Noah Sneider (@NoahSneider) March 1, 2018
Найден оригинал видео из послания https://t.co/sVbmIW4LHu— Pavel Borisov (@3insy) March 1, 2018
Путин показал ракеты не имеющие аналогов в мире: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018
Военные учения под Ростовом pic.twitter.com/dpbLf4EUkb— Artem Priakhin (@PriakhinArtem) March 1, 2018
Путин представил одну из новинок российского оружия. pic.twitter.com/9FWfkDQtLF— Серый Кардинал (@slevo4kin) March 1, 2018
Также был представлен танк не имеющий аналогов в мире. pic.twitter.com/JDz3JH6kPJ— Серый Кардинал (@slevo4kin) March 1, 2018
Заодно вспомнили и про игру Fallout, посвященную жизни в мире после ядерной войны. В качестве валюты в Fallout использовались крышечки от газировки.
Пацаны, Путин приквел к fallout анонсировал— творог (@veaber) March 1, 2018
Так, крышечки от Кока-Колы будут за 1 рубль, от пепси - за 50 копеек, договорились?— отвратительные твиты 2018 года (@mitrofanbelov) March 1, 2018
Зрители шутили, что Путин в своем послании обращался к США, сравнивали его с Брежневым и Доктором Зло из «Остина Пауэрса», а также придумывали диалоги с президентом.
March 1, 2018
- Владимир Владимирович, в стране разруха...— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) March 1, 2018
- Ты видел ракету?
- Владимир Владимирович, дороги разбиты, продукты дороги...
- Вот такая ракета, ух, здоровая!
- Воруют все!
- Всех сотрем в порошок
- Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) March 1, 2018
- Владимир Владимирович, вы перепутали, вот послание.
- Нет.
March 1, 2018
Послание Федеральному Собранию США— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) March 1, 2018
UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb— Roland Oliphant (@RolandOliphant) March 1, 2018
Путин просит прислушаться к России, но ведь новая ракета летит быстрее звука— Никита Лихачёв (@Niketas) March 1, 2018
🤔🤔🤔
Вообще, конечно, после гимна и долгих оваций Путин должен выходить снова и на бис читать часть про ракеты с видеороликами.— максим кононенко (@kononenkome) March 1, 2018