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«У нас есть ракеты, которыми мы будем сбивать Теслы»: реакции соцсетей на послание Путина

Meduza
12:07, 1 марта 2018
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Президент России Владимир Путин посвятил ядерному оружию значительную часть своего ежегодного послания Федеральному собранию: он рассказал, в частности, что в России разрабатывают и испытывают новую баллистическую ракету, крылатую ракету с ядерным двигателем, подводный беспилотник и боевые лазеры.

Вот краткий пересказ послания:

Когда Путин рассказывал про ракеты, многие вспомнили Илона Маска: его компания SpaceX в феврале запустила ракету Falcon Heavy с красной Tesla на борту.

Некоторым зрителям послание Путина напомнило о «Звездных войнах» — там тоже были боевые лазеры.

Мультфильмы, которые показывал Путин, не отличались хорошей графикой — их сравнивали со старыми компьютерными играми.

«Демонстрация нового ядерного оружия или игра конца 90-х?»

Заодно вспомнили и про игру Fallout, посвященную жизни в мире после ядерной войны. В качестве валюты в Fallout использовались крышечки от газировки.

Зрители шутили, что Путин в своем послании обращался к США, сравнивали его с Брежневым и Доктором Зло из «Остина Пауэрса», а также придумывали диалоги с президентом.

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Artem Platov

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