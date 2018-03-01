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Послание Путина: три четверти часа он говорил о российском оружии, у которого нет аналогов в мире

Meduza
11:53, 1 марта 2018

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию значительную часть времени уделил рассказу о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире. В первой, основной части речи Путин говорил о планах по социально-экономическому развитию России. Затем он стал рассказывать об успехах боевой операции в Сирии, переоснащении войск и провел презентацию сразу нескольких образцов вооружения, которое, по словам Путина, делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны. Закончив рассказ об оружии, Путин напомнил, что Россия не планирует ни на кого нападать.


Фото в анонсе: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

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Владимир Путин представил новые ядерные ракеты, после чего пригрозил миру. Цитата

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