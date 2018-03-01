«Песец», «Голубь мира» и «Тишина»: депутаты и чиновники шутят про названия новых видов ядерного оружия

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о разработке новых видов стратегического ядерного оружия. У некоторых из них еще нет названий — президент объявил, что их выберут на сайте Минобороны.

В голосовании, запущенном министерством, нет списка вариантов — пользователям предлагают присылать свои идеи для крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной подводной лодки (тоже с ядерной установкой) и боевого лазерного комплекса.

Но некоторые начали предлагать свои варианты еще до того, как голосование было открыто. Не удержались от шуток над ядерным оружием члены парламента и чиновники.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров в разговоре с «Коммерсантом» предложил два варианта: «Американская мечта» и «Песец». «Второе связано с широко известным пушным зверем. Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», — сказал он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев придумал для крылатой ракеты название «Голубь мира». «Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных — а это вообще уму непостижимо — „Голубь мира“», — сказал он ТАСС.

Коллега Дегтярева, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев предложил назвать ракету «Тишиной»: «Чтобы в мире было тихо и спокойно».

Некоторые госслужащие считают, что ракете нужно присвоить человеческое имя. Помощник президента Владислав Сурков предложил «Гиви» — в честь убитого командира одного из подразделений ДНР Михаила Толстых. А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — «Добрыня». Беспилотную подводную лодку, считает Дрозденко, нужно назвать «Муромец».

Пользователи соцсетей тоже начали предлагать свои варианты, не дожидаясь голосования от Минобороны. В комментариях в фейсбуке ведомства упоминаются такие названия: «Чебурашка», «Беркут», «Осиновый кол», «Солнечный зайчик» и «Умиротворение».